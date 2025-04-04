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Россиянин Хайбулаев победил Кеннеди в четвертьфинале турнира PFL

Россиянин Хайбулаев победил Кеннеди в четвертьфинале турнира PFL
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В ночь с 3 на 4 апреля в Орландо (США) проходит турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 1. В рамках четвертьфинала Гран-при в полулёгком дивизионе (до 65 кг) россиянин Мовлид Хайбулаев встретился с канадцем Джереми Кеннеди.

PFL 2025. 2025 PFL World Tournament 1: First Round, Орландо, США
Мовлид Хайбулаев (W) — Джереми Кеннеди
04 апреля 2025, пятница. 05:00 МСК
Мовлид Хайбулаев
Окончено
SD
Джереми Кеннеди

Россиянин одержал победу раздельным решением.

Мовлиду Хайбулаеву 34 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2012 году, с 2019-го выступает в PFL. Становился чемпионом промоушена в полулёгком весе. Всего на его счету 22 победы и ни одного поражения.

Джереми Кеннеди 32 года. Канадец дерётся как профессионал с 2010 года и имеет опыт выступлений в UFC, Bellator, Brave CF и PFL. Всего на его счету 21 победа и пять поражений.

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