Россиянин Хайбулаев победил Кеннеди в четвертьфинале турнира PFL

В ночь с 3 на 4 апреля в Орландо (США) проходит турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 1. В рамках четвертьфинала Гран-при в полулёгком дивизионе (до 65 кг) россиянин Мовлид Хайбулаев встретился с канадцем Джереми Кеннеди.

Россиянин одержал победу раздельным решением.

Мовлиду Хайбулаеву 34 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2012 году, с 2019-го выступает в PFL. Становился чемпионом промоушена в полулёгком весе. Всего на его счету 22 победы и ни одного поражения.

Джереми Кеннеди 32 года. Канадец дерётся как профессионал с 2010 года и имеет опыт выступлений в UFC, Bellator, Brave CF и PFL. Всего на его счету 21 победа и пять поражений.

Боец PFL Хьюз бросил вызов Усману Нурмагомедову: