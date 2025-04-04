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Джейсон Джексон победил Андрея Корешкова во 2-м раунде, 4 апреля 2025

Андрей Корешков проиграл удушающим приёмом Джейсону Джексону на PFL World Tournament 1
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В ночь с 3 на 4 апреля мск российский боец смешанных единоборств в полусредней весовой категории Андрей Корешков проиграл ямайцу Джейсону Джексону в четвертьфинале турнира PFL World Tournament 1, который проходит в американском Орландо (штат Флорида).

PFL 2025. 2025 PFL World Tournament 1: First Round, Орландо, США
Джейсон Джексон — Андрей Корешков
04 апреля 2025, пятница. 06:30 МСК
Джейсон Джексон
Идёт
Андрей Корешков

Во втором раунде Корешков позволил сопернику провести удушающий приём, в результате которого поединок был прекращён досрочно.

Ранее на турнире PFL World Tournament 1 Магомед Умалатов не был допущен к проведению боя из-за несоблюдения веса, Мухамед Берхамов проиграл Тэду Джину нокаутом в первом раунде, Мовлид Хайбулаев победил Джереми Кеннеди раздельным решением судей.

Видео: Интервью «Чемпионата» с Андреем Корешковым

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