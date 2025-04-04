Андрей Корешков проиграл удушающим приёмом Джейсону Джексону на PFL World Tournament 1

В ночь с 3 на 4 апреля мск российский боец смешанных единоборств в полусредней весовой категории Андрей Корешков проиграл ямайцу Джейсону Джексону в четвертьфинале турнира PFL World Tournament 1, который проходит в американском Орландо (штат Флорида).

Во втором раунде Корешков позволил сопернику провести удушающий приём, в результате которого поединок был прекращён досрочно.

Ранее на турнире PFL World Tournament 1 Магомед Умалатов не был допущен к проведению боя из-за несоблюдения веса, Мухамед Берхамов проиграл Тэду Джину нокаутом в первом раунде, Мовлид Хайбулаев победил Джереми Кеннеди раздельным решением судей.

Видео: Интервью «Чемпионата» с Андреем Корешковым