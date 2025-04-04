Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тактаров: Дзюба с жизнью решил закончить? Он продержится с Махачевым до первого сближения

Тактаров: Дзюба с жизнью решил закончить? Он продержится с Махачевым до первого сближения
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров отреагировал на слова футболиста тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы о том, что у него есть шансы в борьбе против действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) Ислама Махачева.

«Дзюба с жизнью, что ли, решил закончить? Думаю, он прекрасно понимает, что это совершенно другой мир. Всем кажется, что они из себя что-то представляют. В деревню приедешь – и начинаются рассказы про отцов и дедов, которые могли бы побить Тайсона.

Дзюба продержался бы с Махачевым до первого сближения. Рост и комплекция здесь совершенно ни при чём. У меня из 30 с лишним боёв всего шесть не закончились болевым или удушающим. И это я говорю о профессионалах, а здесь любитель.

Когда на Дзюбу все нападали, я его защищал. В этой ситуации могу только сказать ему, что это совсем другой мир. Мне кажется, он всё-таки шутил на этот счёт», – приводит слова Тактарова Sport24.

Ранее 36-летний нападающий Артём Дзюба заявил, что за счёт своей массы около 100 кг будет иметь хорошие шансы в поединке с легковесами MMA, в том числе с действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Исламом Махачевым.

Материалы по теме
Артём Дзюба: у меня есть шансы в борьбе победить чемпиона UFC Ислама Махачева

Видео: Артём Дзюба провёл тренировку по боксу с Роем Джонсом

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android