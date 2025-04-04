Тактаров: Дзюба с жизнью решил закончить? Он продержится с Махачевым до первого сближения

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров отреагировал на слова футболиста тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы о том, что у него есть шансы в борьбе против действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) Ислама Махачева.

«Дзюба с жизнью, что ли, решил закончить? Думаю, он прекрасно понимает, что это совершенно другой мир. Всем кажется, что они из себя что-то представляют. В деревню приедешь – и начинаются рассказы про отцов и дедов, которые могли бы побить Тайсона.

Дзюба продержался бы с Махачевым до первого сближения. Рост и комплекция здесь совершенно ни при чём. У меня из 30 с лишним боёв всего шесть не закончились болевым или удушающим. И это я говорю о профессионалах, а здесь любитель.

Когда на Дзюбу все нападали, я его защищал. В этой ситуации могу только сказать ему, что это совсем другой мир. Мне кажется, он всё-таки шутил на этот счёт», – приводит слова Тактарова Sport24.

Ранее 36-летний нападающий Артём Дзюба заявил, что за счёт своей массы около 100 кг будет иметь хорошие шансы в поединке с легковесами MMA, в том числе с действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Исламом Махачевым.

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