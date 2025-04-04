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Стерлинг с сарказмом высказался о предстоящем реванше между Двалишвили и О’Мэлли

Стерлинг с сарказмом высказался о предстоящем реванше между Двалишвили и О’Мэлли
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Экс-обладатель чемпионского пояса UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг в саркастичной манере поделился мнением о решении UFC организовать поединок между действующим чемпионом дивизиона Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли. Бой пройдёт 7 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США), на турнире UFC 316. Первый бой между Мерабом и Шоном состоялся на UFC 306 в сентябре 2024 года и завершился победой грузинского бойца единогласным судейским решением. Американец лишился чемпионского титула.

«Честный ответ, UFC сделает то, что лучше подходит для бизнеса и бренда. Хотел бы я немедленного реванша из-за обстоятельств, предшествовавших первому бою? Безусловно. Но я понимаю бизнес-модель лучше, чем большинство, и О'Мэлли достойный парень, который победил многих претендентов из топ-5. Так что я думаю, что он по праву заслуживает этого после всех рейтинговых имён, которых он победил. Что будет, если Мераб победит его во второй раз? Надо будет устроить трилогию», — написал Стерлинг на своей странице в социальных сетях.

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