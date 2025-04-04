Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Оправданий нет». Андрей Корешков сделал заявление после поражения в бою с Джексоном в PFL

«Оправданий нет». Андрей Корешков сделал заявление после поражения в бою с Джексоном в PFL
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Андрей Корешков, выступающий в полусредней весовой категории, дал комментарий после поражения в поединке с ямайцем Джейсоном Джексоном в четвертьфинале турнира PFL World Tournament 1, который проходил в Орландо (штат Флорида, США).

PFL 2025. 2025 PFL World Tournament 1: First Round, Орландо, США
Джейсон Джексон (W) — Андрей Корешков
04 апреля 2025, пятница. 06:30 МСК
Джейсон Джексон
Окончено
SUB
Андрей Корешков

«Спасибо всем за поддержку! Извиняюсь за то, что огорчил многих! Поражение есть поражение, оправданий нет, сам виноват! Хочу поблагодарить Александра Шлеменко за поддержку, за помощь, за всё, что делает для меня! Хочу сказать спасибо всему коллективу авторской школы единоборств «ШТОРМ», всем ребятам, кто помогал готовиться, огромное спасибо за ваш труд!» — написал Корешков на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Корешков не сдался — и «заснул» после приёма. Но сначала был очень спорный эпизод
Корешков не сдался — и «заснул» после приёма. Но сначала был очень спорный эпизод

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android