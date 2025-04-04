«Оправданий нет». Андрей Корешков сделал заявление после поражения в бою с Джексоном в PFL

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Андрей Корешков, выступающий в полусредней весовой категории, дал комментарий после поражения в поединке с ямайцем Джейсоном Джексоном в четвертьфинале турнира PFL World Tournament 1, который проходил в Орландо (штат Флорида, США).

«Спасибо всем за поддержку! Извиняюсь за то, что огорчил многих! Поражение есть поражение, оправданий нет, сам виноват! Хочу поблагодарить Александра Шлеменко за поддержку, за помощь, за всё, что делает для меня! Хочу сказать спасибо всему коллективу авторской школы единоборств «ШТОРМ», всем ребятам, кто помогал готовиться, огромное спасибо за ваш труд!» — написал Корешков на своей странице в социальных сетях.

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