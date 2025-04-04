«Травма. Кресло. Конец?» Александр Емельяненко выступил с обращением после отказа ног

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко выступил с обращением к тренеру по боксу и физической подготовке Арслану Каратаеву. Напомним, в настоящий момент Александр передвигается на кресле-каталке. Спортсмен проходит реабилитацию и каждый день делает физические упражнения.

«Меня знали все. Кто-то уважал, кто-то боялся, кто-то ненавидел. Я был на вершине. Я совершал ошибки. Я побеждал, я падал. И вот я здесь. Травма. Кресло. Конец? Некоторые так думают. Некоторые радуются. Они ждали этого момента. Ждали, когда я сломаюсь. Арслан Каратаев, ты собираешь команду. Ты даёшь шанс тем, кто готов рвать. Я хочу место в команде. Мне нужна машина. Я покажу, что боец остаётся бойцом, даже если его мир перевернулся. Бой продолжается. Ответ за тобой», — написал Александр на своей странице в социальных сетях.

Александр Емельяненко выступил с обращением после отказа ног: