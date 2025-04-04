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Макгрегор сделал заявление после решения Трампа о введении тарифов для Ирландии

Макгрегор сделал заявление после решения Трампа о введении тарифов для Ирландии
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Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести таможенные пошлины для товаров из Ирландии. Тарифы для родины Магрегора, как и для стран Европейского союза, составили 20%. В то же время для Великобритании пошлины будут взиматься в размере 10%.

«Взимать тарифы в два раза больше, чем с Соединённого Королевства, — это отвратительно! Несмотря на то что мы находимся в ЕС, Ирландия должна предоставлять льготы нашим братьям и сёстрам в Соединённых Штатах независимо от ЕС, и тогда нам ответят взаимностью. 10% для США и 10% для нас. Это была бы честная игра», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

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