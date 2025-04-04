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«В этом действительно есть смысл». Шон О'Мэлли выбрал соперника для Петра Яна

«В этом действительно есть смысл». Шон О'Мэлли выбрал соперника для Петра Яна
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли высказал мнение, что для промоушена Даны Уайта было бы логично организовать поединок между двумя россиянами, Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым.

«В этом действительно есть смысл. Поединок между Яном и Нурмагомедовым получился бы просто невероятным. Я по-прежнему считаю, что Пётр входит в топ-10 лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Он настоящий засранец», — сказал О’Милли в своём подкасте.

В настоящий момент в активе Яна 18 побед при пяти поражениях. На счету Нурмагомедова 18 побед при одном поражении.

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