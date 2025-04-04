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«Либо он был под чем-то, либо не ориентируется в пространстве». Василевский — о Дзюбе

«Либо он был под чем-то, либо не ориентируется в пространстве». Василевский — о Дзюбе
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Известный российский ветеран ММА Вячеслав Василевский прокомментировал слова футболиста тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы о том, что у него есть шансы в борьбе против действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) Ислама Махачева.

«Может ли Дзюба выйти против профессионала? Конечно, нет. Либо он был под чем-то, либо не ориентируется в пространстве. Либо сделал это ради хайпа. О чём говорить? Приведи любого крепкого мужика в 100 кг, который даже занимался единоборствами. И поставь его соревноваться с КМС. Он просто составит ноль конкуренции. Для профессионала Дзюба будет выглядеть как мешок. Если он в себе, в адеквате – он это понимает. Он же не дурак, ему не три года», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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