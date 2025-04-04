Алексей Тищенко высказался о предстоящем бое Тима Цзю и Джозефа Спенсера

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поделился мнением о предстоящем поединке между австралийским боксёром с русскими корнями Тимофеем Цзю и представителем США Джозеф Спенсер. Противостояние запланировано на 6 апреля. Бой пройдёт в Австралии.

«Конечно, вернуться после двух поражений очень тяжело. И психологически, и физически. Это потребует определённого времени. Чтобы поверить в себя, нужно уверенно выиграть несколько боёв. А потом уже пытаться возвращаться на ведущие позиции», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Тим Цзю: самый сложный бой боксёра: