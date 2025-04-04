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Алексей Тищенко высказался о предстоящем бое Тима Цзю и Джозефа Спенсера

Алексей Тищенко высказался о предстоящем бое Тима Цзю и Джозефа Спенсера
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поделился мнением о предстоящем поединке между австралийским боксёром с русскими корнями Тимофеем Цзю и представителем США Джозеф Спенсер. Противостояние запланировано на 6 апреля. Бой пройдёт в Австралии.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Тим Цзю — Джозеф Спенсер
06 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Тим Цзю
Не началось
Джозеф Спенсер

«Конечно, вернуться после двух поражений очень тяжело. И психологически, и физически. Это потребует определённого времени. Чтобы поверить в себя, нужно уверенно выиграть несколько боёв. А потом уже пытаться возвращаться на ведущие позиции», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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