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Назван соперник Мухаммада Мокаева по дебютному бою в Karate Combat

Назван соперник Мухаммада Мокаева по дебютному бою в Karate Combat
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Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев проведёт дебютный поединок в промоушене Karate Combat с представителем Казахстана Болатом Заманбековым. Об этом информирует пресс-служба лиги. Противостояние состоится 2 мая на турнире в Дубае (ОАЭ).

Мокаеву в настоящий момент 24 года. Боец дебютировал как профессионал в 2020 году, с 2022 по 2024 год выступал в UFC. В июле руководство промоушена объявило, что не заинтересовано в продлении контракта с Мокаевым, после чего он перешёл в Brave CF. В общей сложности у спортсмена 14 побед, две из которых добыты нокаутом, и ни одного поражения.

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