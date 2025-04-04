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Боец UFC Алексеева: играю в футбол не хуже Дзюбы

Боец UFC Алексеева: играю в футбол не хуже Дзюбы
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Российский боец UFC Ирина Алексеева отреагировала на слова футболиста тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы о том, что у него есть шансы в борьбе против действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) Ислама Махачева.

«Я думаю, Артём прикалывается. Он же харизматичный парень. Вот и двигается по харизме. Я вот тоже играю в футбол не хуже Дзюбы. А может, и лучше. Но этого не говорю пока что. Хотя уже сказала. Вот просто знайте», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее слова Дзюбы прокомментировал известный российский ветеран ММА Вячеслав Василевский.

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