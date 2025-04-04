Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб отреагировал на победу Хайбулаева в бою с Кеннеди в четвертьфинале турнира PFL

Хабиб отреагировал на победу Хайбулаева в бою с Кеннеди в четвертьфинале турнира PFL
Комментарии

Прославленный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поздравил своего соотечественника Мовлида Хайбулаева с победой, одержанной в поединке с канадцем Джереми Кеннеди. Спортсмены встречались в четвертьфинале Гран-при в полулёгком дивизионе (до 65 кг). Хайбулаев одержал победу раздельным решением судей.

PFL 2025. 2025 PFL World Tournament 1: First Round, Орландо, США
Мовлид Хайбулаев (W) — Джереми Кеннеди
04 апреля 2025, пятница. 05:00 МСК
Мовлид Хайбулаев
Окончено
SD
Джереми Кеннеди

«Что за бой закатил. Поздравляю, младший», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.
В общей сложности на счету Мовлида в настоящий момент 22 победы, шесть из которых были добыты нокаутом, и одна ничья.

Материалы по теме
Блокбастер с хеппи-эндом. Россиянин был в шаге от поражения, но вырвал победу
Блокбастер с хеппи-эндом. Россиянин был в шаге от поражения, но вырвал победу

Хабиба Нурмагомедова сняли с самолёта в США:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android