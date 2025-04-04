Алексей Олейник — Джеронимо дос Сантос: где смотреть бой, на каком канале

Сегодня, 4 апреля, в Дубае (ОАЭ) пройдёт турнир по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), в рамках которого поединок проведёт российский ветеран смешанных единоборств Алексей Олейник и представитель Бразилии Джеронимо дос Сантос.

Начало боя запланировано ориентировочно на 21:25 мск. В Российской федерации поединок будет транслировать телеканал «Матч! Боец». «Чемпионат» также будет вести прямую-онлайн трансляцию противостояния.

В общей сложности в активе Олейника в рамках смешанных единоборств 61 победа, 18 поражений и одна ничья. На счету его соперника 44 победы, 26 поражений и одна ничья.

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