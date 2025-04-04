Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Филип Хргович и Джо Джойс прошли взвешивание

Филип Хргович и Джо Джойс прошли взвешивание
Комментарии

В Манчестере (Англия) состоялась официальная процедура взвешивания, посвящённая вечеру бокса, который пройдёт там 5 апреля. В главном событии шоу сразятся два рейтинговых тяжеловеса, британец Джо Джойс и хорват Филип Хргович.

Боксёры прошли взвешивание, показав на весах следующие результаты:

Джойс — 124,8 кг;
Хргович — 113,7 кг.

Напомним, что последний бой Хрговича состоялся в июне 2024 года, и потерпел там поражение техническим нокаутом в восьмом раунде от ныне действующего чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа.

Что касается Джойса, то он предыдущий поединок провёл в июле 2024 года, и также проиграл там единогласным решением судей Дереку Чисору.

Материалы по теме
Не спешите списывать Цзю. У Тима много ошибок, но он всё ещё топовый боксёр
Не спешите списывать Цзю. У Тима много ошибок, но он всё ещё топовый боксёр
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android