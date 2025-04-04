Чарльз Оливейра высказался о потенциальном поединке Макса Холлоуэя против Порье

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра высказался по поводу потенциального поединка между экс-чемпионом UFC в полулёгком дивизионе Максом Холлоуэем и бывшим обладателем временного пояса UFC в лёгком весе Дастином Порье.

«Они точно будут драться друг с другом за пояс, за пояс BMF. Я большой фанат Порье и того, как он дерется. Удары у Дастина очень тяжелые, и я думаю, он победит в противостоянии с Холлоуэем», — приводит слова Оливейры Sportskeeda.

Что касается Оливейры, то он свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера.