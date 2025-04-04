Алексей Олейник — Джеронимо дос Сантос: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 4 апреля, в Дубае (ОАЭ) состоится турнир по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), где одним из главных событий шоу станет бой 47-летнего российского ветерана смешанных единоборств, экс-бойца UFC Алексея Олейника против бразильца Джеронимо дос Сантоса.

Поединок начнётся в 19:00 по московскому времени. В России бой будет транслировать телеканал «Матч! Боец». Кроме того, «Чемпионат» также проведёт прямую-онлайн трансляцию противостояния.

Алексею Олейнику 47 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 1996 году. Имеет опыт выступлений в M-1. С 2014 по 2022 год дрался в UFC, где провёл 17 боёв, одержав девять побед и потерпев восемь поражений. Всего на счету россиянина в MMA 61 победа и 18 поражений.