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Алексей Олейник — Джеронимо дос Сантос: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 19:00 мск

Алексей Олейник — Джеронимо дос Сантос: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 4 апреля, в Дубае (ОАЭ) состоится турнир по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), где одним из главных событий шоу станет бой 47-летнего российского ветерана смешанных единоборств, экс-бойца UFC Алексея Олейника против бразильца Джеронимо дос Сантоса.

Прочие бои 2025. BKFC
Алексей Олейник — Джеронимо дос Сантос
04 апреля 2025, пятница. 21:25 МСК
Алексей Олейник
Не началось
Джеронимо дос Сантос

Поединок начнётся в 19:00 по московскому времени. В России бой будет транслировать телеканал «Матч! Боец». Кроме того, «Чемпионат» также проведёт прямую-онлайн трансляцию противостояния.

Алексею Олейнику 47 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 1996 году. Имеет опыт выступлений в M-1. С 2014 по 2022 год дрался в UFC, где провёл 17 боёв, одержав девять побед и потерпев восемь поражений. Всего на счету россиянина в MMA 61 победа и 18 поражений.

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