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Александр Шлеменко отреагировал на поражение Андрея Корешкова в бою с Джексоном

Александр Шлеменко отреагировал на поражение Андрея Корешкова в бою с Джексоном
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко дал комментарий по поводу поражения своего товарища и подопечного, экс-чемпиона Bellator в полусреднем весе Андрея Корешкова, в бою с американцем Джейсоном Джексоном.

«Андрей хорошо поплыл после удара с локтя — у него двоилось в глазах, и из-за этого скорость упала. Когда он подошёл ко мне в угол, я видел, что у него глаза чуть спутанные. Когда пропускаешь удар, это понятно — реакция тормозится. Но получилось так, как получилось. У него был сильный соперник, достойный, и Андрей достойно провёл этот бой, но от таких запрещённых ударов никто, конечно, не застрахован. А это был однозначно запрещённый удар», — сказал Шлеменко на видео, опубликованном на его странице в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 3 на 4 апреля в США Корешков проиграл Джексону удушающим приёмом во втором раунде четвертьфинальной стадии Гран-при полусредневесов PFL.

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