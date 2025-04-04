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Хавьер Мендес назвал главные причины победы Мераба Двалишвили над Умаром Нурмагомедовым

Хавьер Мендес назвал главные причины победы Мераба Двалишвили над Умаром Нурмагомедовым
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Известный тренер в мире ММА Хавьер Мендес считает, что действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили выиграл экс-претендента на титул в этом весе Умара Нурмагомедова за счёт пятого раунда их боя, где грузин по его словам только и делал, что хвастался, изображая победителя.

«Я сказал Умару, что причина, по которой ты не победил в пятом раунде, в том, что Мераб хвастался, что одержал победу, — он вел себя как победитель, в то время когда ты устал, — и вот почему я думаю, что он, по сути, отобрал у тебя победу, потому что ты ему это позволил.

Фактический ущерб, который он нанес, ничто по сравнению с тем, что нанес Умар. Он просто показал зрителям и фанатам, что «посмотрите, я победитель, я победитель», и Умар не смог помешать ему это показать. Я понимаю, как это повлияло на судей», — сказал Мендес в эфире Red Corner MMA.

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