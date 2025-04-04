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Источник: Ислам Махачев определится с соперником 10 мая

Источник: Ислам Махачев определится с соперником 10 мая
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Как сообщает журналист Eurosport Альваро Кольменеро на своей странице в социальных сетях, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев намерен определиться со своим следующим соперником 10 мая после турнира UFC 315, где сразятся действующий чемпион в полусредней весовой категории Белал Мухаммад и Джек Делла Маддалена.

Напомним, свой последний бой Махачев проводил в январе 2025 года, где он одержал победу удушающим приёмом в первом раунде над бразильцем Ренато Мойкано, который согласился выйти против него на кратчайшем уведомлении вместо травмированного Армана Царукяна, с которым первоначально планировал Махачев провести реванш.

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