Джош Эмметт и Лерон Мёрфи сделали вес перед боем на UFC on ESPN 65

В Лас-Вегасе (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников главного события турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 65, где сразятся британский полулегковес Лерон Мёрфи и многоопытный американский боец Джош Эмметт.

Оба бойца без проблем уложились в лимит допустимого веса, показав следующие результаты:

Лерон Мёрфи — 66 кг;

Джош Эмметт — 66,22 кг.

Джош Эммет Фото: Скриншот трансляции UFC

Лерон Мёрфи Фото: Скриншот трансляции UFC

Свой предыдущий поединок Мёрфи проводил в октябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей Дэна Иге и довёл серию своих побед в UFC до семи. Всего же послужной список Мёрфи состоит из 16 поединков (15 побед и 1 ничьей). Что касается Эмметта, то он свой последний бой провёл в декабре 2023 года и одержал там победу нокаутом в первом раунде над Брайсом Митчеллом.