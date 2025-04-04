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Камару Усман: Белал Мухаммад ведёт себя не по-мусульмански

Камару Усман: Белал Мухаммад ведёт себя не по-мусульмански
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман осудил трэш-ток действующего чемпиона в этом дивизионе Белала Мухаммада, считая, что он ведёт себя не по-мусульмански.

«Я думаю, трэш-ток Белала — это не очень по-мусульмански. Но мне всё равно, что есть, то есть. Сколько бы Мухаммад ни говорил, мол, ему не нравится Ковингтон за то, что он делал, чтобы попасть на вершину, учитывая то, как Белл разговаривает с людьми, он и сам не так уж далёк от Колби. Думаю, многие фанаты это видят и тоже понимают это. Но таковы дела», — приводит слова Усмана MMA Junkie.

Напомним, Мухаммад свой следующий бой проведёт 10 мая в главном событии турнира UFC 315, который пройдёт в Канаде, где ему будет противостоять Джек Делла Маддалена.

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