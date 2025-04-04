Джош Эмметт и Лерон Мёрфи провели финальную дуэль взглядов

Сегодня в Лас-Вегасе (США) после официальной церемонии взвешивания турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 65 главные участники этого шоу американец Джош Эмметт и британский боец Лерон Мёрфи провели финальную дуэль взглядов перед боем.

Джош Эмметт и Лерон Мёрфи Фото: Скриншот трансляции UFC

Мёрфи выходит на этот бой на серии из семи побед под эгидой UFC. Его последний поединок состоялся в октябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей Дэна Иге.

Что касается Эмметта, то он предыдущий раз выступал в декабре 2023 года и одержал там победу нокаутом в первом раунде над Брайаном Митчеллом, закрыв серию из двух поражений.