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Джош Эмметт и Лерон Мёрфи провели финальную дуэль взглядов

Джош Эмметт и Лерон Мёрфи провели финальную дуэль взглядов
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Сегодня в Лас-Вегасе (США) после официальной церемонии взвешивания турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 65 главные участники этого шоу американец Джош Эмметт и британский боец Лерон Мёрфи провели финальную дуэль взглядов перед боем.

Джош Эмметт и Лерон Мёрфи

Джош Эмметт и Лерон Мёрфи

Фото: Скриншот трансляции UFC

Мёрфи выходит на этот бой на серии из семи побед под эгидой UFC. Его последний поединок состоялся в октябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей Дэна Иге.

Что касается Эмметта, то он предыдущий раз выступал в декабре 2023 года и одержал там победу нокаутом в первом раунде над Брайаном Митчеллом, закрыв серию из двух поражений.

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