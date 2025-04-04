Алексей Олейник проиграл Джеронимо дос Сантосу брутальным нокаутом

В Дубае состоялся турнир по боям на голых кулаках Bare Knuckle FC 71, в рамках которого свой дебютный поединок в этой дисциплине провёл многоопытный ветеран смешанных единоборств, экс-боец UFC 47-летний россиянин Алексей Олейник против не менее опытного 44-летнего бразильского бойца Джеронимо дос Сантоса.

Поединок завершился уже на последней минуте стартового раунда, после того как Олейник пропустил сокрушительный правый боковой в голову и оказался в чистом нокауте.

Напомним, последний официальный бой Олейника в ММА состоялся в декабре 2023 года, где он одержал победу над Фернандо Родригесом удушающим приёмом во втором раунде.