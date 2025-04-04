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Жанибек Алимханулы и Анаэль Нгамисенг успешно прошли взвешивание

Жанибек Алимханулы и Анаэль Нгамисенг успешно прошли взвешивание
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В Астане (Казахстан) состоялась официальная процедура взвешивания местного чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы и французского претендента на эти титулы Анаэля Нгамисенга.

Алимханулы показал на весах 72,35 кг, в то время как вес Нгамисенга составил 72,05 кг.

Стоит отметить, что для Алимханулы предстоящий бой станет первой защитой его титулов. Свой предыдущий бой он провёл в октябре 2024 года в Австралии, где победил техническим нокаутом в девятом раунде Андрея Михайловича.

Что касается Нгамисенга, то он свой предыдущий поединок провёл в июне 2024 года во Франции и победил там техническим нокаутом в третьем раунде грузина Сандро Джаджанидзе.

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