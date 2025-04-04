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«С удовольствием подерусь с ним». Александр Пантожа — о возможном поединке с Хоригути

«С удовольствием подерусь с ним». Александр Пантожа — о возможном поединке с Хоригути
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Чемпион UFC в наилегчайшем весе Александр Пантожа высказался по поводу возможного поединка против новичка UFC Кёдзи Хоригути, который недавно подписал контракт с ведущей организацией мира ММА.

«С удовольствием подерусь с ним за пояс. Но только за пояс. Не думаю, что встречусь с ним когда-нибудь в обычном поединке, но если на кону будет стоять титул – мы это обсудим. Хоригути помог мне стать тем, кем я сейчас являюсь, и я обязан предоставить ему шанс подраться за титул», — приводит слова Пантожи MMA Fighting.

Напомним, что Пантожа свой последний бой проводил в декабре 2024 года, где он победил удушающим приёмом во втором раунде Кая Асакуру.

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