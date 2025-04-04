Конор Макгрегор отреагировал на брутальный нокаут Алексея Олейника на BKFC 71

Звёздный боец UFC Конор Макгрегор, который является совладельцем лиги кулачных боёв BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship) эмоционально отреагировал на брутальный нокаут, в котором оказался 47-летний российский ветеран ММА Алексей Олейник в бою против 44-летнего бразильского тяжеловеса Джеронимо дос Сантоса.

Напомним, что сегодня, 4 апреля в Дубае состоялся турнир BKFC 71, в рамках которого Олейник проводил свой дебютный поединок в боях на голых кулаках против «Мондрагона», и проиграл нокаутом в конце стартового раунда, после того как пропустил мощнейший правый боковой в голову. Стоит отметить, что Олейник является базовым борцом, в то время как Джеронимо считается ударником.