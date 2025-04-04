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Конор Макгрегор отреагировал на брутальный нокаут Алексея Олейника на BKFC 71

Конор Макгрегор отреагировал на брутальный нокаут Алексея Олейника на BKFC 71
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Звёздный боец UFC Конор Макгрегор, который является совладельцем лиги кулачных боёв BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship) эмоционально отреагировал на брутальный нокаут, в котором оказался 47-летний российский ветеран ММА Алексей Олейник в бою против 44-летнего бразильского тяжеловеса Джеронимо дос Сантоса.

Напомним, что сегодня, 4 апреля в Дубае состоялся турнир BKFC 71, в рамках которого Олейник проводил свой дебютный поединок в боях на голых кулаках против «Мондрагона», и проиграл нокаутом в конце стартового раунда, после того как пропустил мощнейший правый боковой в голову. Стоит отметить, что Олейник является базовым борцом, в то время как Джеронимо считается ударником.

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