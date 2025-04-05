Баходир Джалолов заявил о готовности провести титульный бой

Узбекистанский двукратный олимпийский чемпион Баходир Джалолов заявил, что готов к боям с действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO украинцем Александром Усиком, а также с экс-чемпионом мира в этом весе британцем Энтони Джошуа.

«Пройдя долгий путь, я теперь готов заполучить титул чемпиона мира в профи. Я хочу получить его как можно скорее, я почти на 100% готов к бою за титул чемпиона мира. Я готов драться с великими бойцами хэвивейта. Усик, Джошуа — я готов драться с ними», — приводит слова Джалолова The Ring.

Напомним, Джалолов вернётся на ринг 5 апреля в Астане (Казахстан), где проведёт бой против украинца Игоря Шевадзуцкого.