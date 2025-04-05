Тимофей Цзю сделал вес перед боем со Спенсером и планирует набрать 10 кг

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Тимофей Цзю и американский боксёр Джозеф Спенсер прошли официальное взвешивание перед боем, который состоится 6 апреля в Австралии.

Боксёры успешно уложились в лимит допустимого веса, показав следующие результаты:

Тимофей Цзю — 69,86 кг;

Джозеф Спенсер — 69,74 кг.

Примечательно, что Цзю отметил в своём коротком интервью после взвешивания, что он с лёгкостью компенсирует как минимум 10 кг до боя.

«Легко. Я могу пить, могу есть. Часто сгонка веса — это борьба, и я рад, что у меня не будет ещё одной. Я полон сил. Наполняюсь энергией на завтра. Скажу честно, это приятное чувство», — приводит слова Цзю Boxing Scene.