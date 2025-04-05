Бен Аскрен недоволен решением UFC организовать реванш между Двалишвили и О'Мэлли

Бывший чемпион Bellator Бен Аскрен заявил, что недоволен решением руководства UFC организовать реванш между действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили и экс-чемпионом в этом весе Шоном О'Мэлли.

«Почему я так считаю? Если Мераб вновь победит, то Шон мгновенно потеряет большую часть ценности и привлекательности. Ему останется разве что ждать, пока Двалишвили не завершит карьеру, прежде чем получить ещё одну титульную попытку. Думаю, что сперва ему нужно было провести в меру проходной бой. Например, против кого-то, кто не так хорош в борьбе. Против того, с кем он бы вновь выглядел суперзвездой», — сказал Аскрен в интервью Даниэлю Кормье на его YouTube-канале.

Напомним, реванш между Двалишвили и О'Мэлли официально анонсирован на 7 июня в Ньюарке (США), где возглавит турнир UFC 316.