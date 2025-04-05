Мовсар Евлоев вместо Брайана Ортеги получит другого соперника на бой 17 мая

Непобеждённый российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев рассказал, что его запланированный на май бой против экс-претендента на титул в этом весе Брайана Ортеги не состоится и вместо него руководство UFC ему ищет нового соперника.

«Сегодня получил предложение от UFC провести 17 мая бой против кого-то другого. Ждал Ортегу три месяца. Не знаю, что с ним происходит. Но готов драться 17 мая с кем угодно», — написал Евлоев на своей странице в социальной сети.

Напомним, последний бой Евлоева состоялся в декабре 2024 года, где он победил единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга.