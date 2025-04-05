Генри Сехудо задержал нарушителя, который врезался в дом его соседа

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо задержал нарушителя, который врезался в дом его соседа и пытался скрыться с места дорожно-транспортного происшествия.

«Как только я увидел, что он врезался в дом моего соседа, я тут же подумал: «Ну ладно, чувак, ты попал». А потом поднял его, уронил и слегка ударил», — приводит слова Сехудо Championship Rounds на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Сехудо свой последний бой проводил в феврале 2025 года и потерпел там поражение техническим судейским решением после третьего раунда противостояния с китайским бойцом Сонг Ядонгом.