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Алексей Олейник прокомментировал своё поражение от Джеронимо дос Сантоса

Алексей Олейник прокомментировал своё поражение от Джеронимо дос Сантоса
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Известный 47-летний российский ветеран смешанных единоборств, бывший боец UFC Алексей Олейник дал комментарий после своего поражения в бою с 44-летним бразильским тяжеловесом Джеронимо дос Сантосом.

«Хочу поблагодарить всех, кто за меня болел, кто поддерживал. Я чувствовал волну энергии, которая очень помогала мне в этом бою. Получил огромное количество тёплых сообщений и пожеланий — за это вам очень признателен. А недоброжелатели пусть порадуются — должен же и на их улице быть праздник. Сегодня у вас есть возможность порадоваться до следующего раза.

В принципе, как я и говорил — 50 на 50 был шанс. Два огромных мужика — 120 на 105 кг — метелили друг друга от души. Сегодня так», — сказал Олейник в видеообращении, опубликованном на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 4 апреля в Дубае на турнире BKFC 71 Олейник проиграл бразильскому бойцу сокрушительным нокаутом на последней минуте стартового раунда.

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