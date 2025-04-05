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Диего Лопес уверен в победе над Волкановски и уже планирует реванш с Евлоевым

Диего Лопес уверен в победе над Волкановски и уже планирует реванш с Евлоевым
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30-летний бразильский полулегковес UFC Диего Лопес полностью уверен в том, что сможет одержать победу над экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски, и уже сейчас строит планы на реванш с непобеждённым российским бойцом Мовсаром Евлоевым.

«Безусловно, этот бой для меня важен, потому что он побеждал меня в прошлом. Но сейчас всё по-другому. Мы оба находимся на вершине дивизиона, и, возможно, мы с ним подерёмся за титул. Я своё внимание стараюсь фокусировать на Волкановски, однако после того, как я завоюю пояс, я попрошу UFC дать мне реванш с Евлоевым», — приводит слова Лопеса Sportskeeda.

Напомним, Лопес проведёт бой с Волкановски 12 апреля на турнире UFC 314.

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