Карлос Пратес высказался о предстоящем поединке Белала Мухаммада с Джеком Делла Маддаленой

Один из топовых полусредневесов UFC Карлос Пратес высказался по поводу предстоящего поединка между действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом и претендентом на этот пояс Джеком Делла Маддаленой.

«Мне кажется, что Белал выиграет этот бой. Джек хороший боец, но он победил Кевина Холланда лишь раздельным решением. Затем победил так же другого парня, не помню его имени, он уже вообще не в UFC, и после этого проигрывал поединок с Гилбертом Бёрнсом, выиграл на последней минуте. Безусловно, победа над Бёрнсом была яркой, но это единственная его хорошая победа. А Белал побеждал многих крутых парней. Поэтому мне бы, конечно, хотелось видеть Делла Маддалену чемпионом, но выиграет Мухаммад и сделает это легко», — приводит слова Пратеса MMA Fighting.

Напомним, бой между Мухаммадом и Маддаленой состоится 10 мая в Канаде, где возглавит турнир UFC 315.