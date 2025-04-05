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Мерабу Двалишвили не нравится дружелюбное настроение Шона О'Мэлли перед их реваншем

Мерабу Двалишвили не нравится дружелюбное настроение Шона О'Мэлли перед их реваншем
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Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили заявил о том, что ему не нравится поведение экс-чемпиона в этом дивизионе Шона О'Мэлли, который пожелал ему всего наилучшего накануне их реванша и поблагодарил за нанесённое ему поражение в первом бою, которое пошло, по его словам, на пользу.

«Заканчивай с этим и возвращайся к своему трэш-току – мне нужно снова разозлиться на тебя!» – написал Двалишвили на своей странице в социальной сети.

Напомним, реванш между Двалишвили и О'Мэлли состоится 7 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) в главном событии турнира по смешанным единоборствам UFC 316.

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