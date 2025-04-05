«Хочется отомстить за дядю Лёшу». Халидов — о поражении Олейника в BKFC

Российский тяжеловес Мурад Халидов дал комментарий по поводу поражения многоопытного российского ветерана ММА, экс-бойца UFC Алексея Олейника от не менее опытного бразильского бойца Джеронимо дос Сантоса.

«Несмотря на то что многие говорили про проблемы Олейника с ударной техникой, я думал, что конкретно этот поединок ему удастся выиграть. И дос Сантос не слишком впечатляет как спортсмен, и Алексей всё-таки многое умеет, за его плечами огромный багаж опыта. Но видно, что бразилец проделал неплохую работу, за счёт чего смог победить. И теперь мне хочется выйти с Мондрагоном, чтобы отомстить за дядю Лёшу. Здоровая детина под 118 кг, с тяжёлым ударом, опытный…Это было бы интересное противостояние. К нему претензий нет, он сделал свою работу, но у меня теперь есть сильное желание уронить дос Сантоса. Разумеется, тут только спорт, никакого неуважения», — сказал Халидов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Олейник проводил свой дебютный поединок в боях на голых кулаках на турнире BKFC 71 и проиграл бразильцу Джеронимо дос Сантосу сокрушительным нокаутом в первом раунде.