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«Бедро болело так, что я не мог спать». Шон О'Мэлли вспомнил первый бой с Двалишвили

«Бедро болело так, что я не мог спать». Шон О'Мэлли вспомнил первый бой с Двалишвили
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли вспомнил свой первый бой против действующего чемпиона в этом дивизионе Мераба Двалишвили на турнире UFC 306, где он потерпел поражение единогласным решением судей.

«Бедро болело так, что я не мог спать. У меня случился разрыв суставной губы за 10 недель до поединка с Мерабом – примерно столько же с сегодняшнего дня остаётся до реванша. Короче, было не совсем всё идеально. Не хочется сейчас сглазить свою подготовку, но если я хотя бы ближайшие пару недель проведу в том же темпе, что последнее время, то я уже буду в бою с Мерабом лучше на 70% по сравнению с первой встречей», — приводит слова О'Мэлли MMA Junkie.

Напомним, реванш между О'Мэлли и Двалишвили состоится 7 июня в Ньюарке на UFC 316.

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