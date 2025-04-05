Сергей Павлович объявил о начале подготовки к важнейшему бою в карьере

Известный российский тяжеловес UFC Сергей Павлович объявил о том, что начал тренировочный лагерь к своему следующему поединку, который по его словам является важнейшим в карьере.

«Друзья, всем привет. Начинаю подготовку к важнейшему бою в своей жизни. Думаю, что всё пройдёт хорошо. Поэтому, ждём! Следите за новостями, будет много интересного», – сообщил Павлович на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что последний бой Павловича состоялся в феврале 2025 года, где он одержал победу единогласным решением судей над суринамским нокаутёром Жаирзиньо Розенструйком, который после этого боя был уволен из ростера UFC.