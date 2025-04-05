Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Павлович объявил о начале подготовки к важнейшему бою в карьере

Сергей Павлович объявил о начале подготовки к важнейшему бою в карьере
Комментарии

Известный российский тяжеловес UFC Сергей Павлович объявил о том, что начал тренировочный лагерь к своему следующему поединку, который по его словам является важнейшим в карьере.

«Друзья, всем привет. Начинаю подготовку к важнейшему бою в своей жизни. Думаю, что всё пройдёт хорошо. Поэтому, ждём! Следите за новостями, будет много интересного», – сообщил Павлович на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что последний бой Павловича состоялся в феврале 2025 года, где он одержал победу единогласным решением судей над суринамским нокаутёром Жаирзиньо Розенструйком, который после этого боя был уволен из ростера UFC.

Материалы по теме
Новые «300 спартанцев»? Дана Уайт и легендарный режиссёр снимают фильм про UFC
Новые «300 спартанцев»? Дана Уайт и легендарный режиссёр снимают фильм про UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android