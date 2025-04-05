Али Абдель-Азиз опроверг информацию, что Махачев дожидается результатов UFC 315

Известный менеджер в мире ММА Али Абдель-Азиз, который занимается делами действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, опроверг информацию по поводу того, что его подопечный боец дожидается результата поединка между чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой.

«Фальшивые новости», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях под новостью о том, что Махачев ожидает результатов главного боя турнира UFC 315.

Напомним, бой между Мухаммадом и Маддаленой состоится 10 мая в Канаде в главном событии турнира UFC 315. Что касается Махачева, то он свой последний поединок провёл в январе 2025 года и победил там удушающим приёмом в первом раунде Ренато Мойкано, в четвёртый раз защитив свой титул.