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Мовсар Евлоев обратился к Александру Волкановски и Диего Лопесу

Мовсар Евлоев обратился к Александру Волкановски и Диего Лопесу
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Непобеждённый российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев обратился к экс-чемпиону UFC в полулёгком весе Александру Волкановски и одному из ведущих бойцов этого дивизиона Диего Лопесу, которые 12 апреля на турнире UFC 314 разыграют вакантный чемпионский титул.

«Никто из них не будет защищать этот титул», — написал Евлоев в социальных сетях под фото с Волкановски и Лопесом.

Напомним, Евлоев планирует провести свой следующий бой 17 мая на очередном турнире UFC, но его соперник пока не объявлен. Первоначально ходили слухи о возможном поединке с Брайаном Ортегой, но накануне сам Евлоев сообщил о том, что Ортега по неизвестным причинам отказался от этого боя.

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