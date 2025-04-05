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Аскрен призвал UFC лишить Махачева титула

Аскрен призвал UFC лишить Махачева титула
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Бывший обладатель чемпионского титула One Championship и Bellator в полусреднем весе, а также экс-боец UFC американец Бен Аскрен призвал руководство североамериканского промоушена лишить чемпионского пояса в лёгком весе россиянина Ислама Махачева.

«Дана Уайт должен делать своё дело и сказать Махачеву: «Эй, Ислам, если ты не хочешь драться с Топурией, то мы лишаем тебя пояса». Это похоже на поведение Уайта. Если ты чемпион, то должен защищать титул против лучших. Верно? А Илия победил двух легенд подряд. И не просто победил, а финишировал.

Он явно лучший боец прямо сейчас в лёгком весе. Арман снялся за несколько часов до боя, поэтому матчмейкеры настаивают, чтобы он подрался с кем-то другим. Так что вполне логично, что Илия должен быть следующим. Не понимаю, как можно отказывать ему в титульнике», — приводит слова Аскрена портал MMAJunkie.

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