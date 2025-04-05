О'Мэлли: я ни разу не мастурбировал в 2025 году

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли рассказал, от каких занятий отказался в 2025 году.

«Многое изменилось в моей жизни. Например, я перестал пользоваться социальными сетями. В 2025 году принял решение отказаться от них. И вот уже три месяца я не захожу в них. Мне кажется, что это существенно повлияло на мою жизнь.

Прошло всего три месяца [с момента, как отказался от соцсетей], но я буквально ощущаю, как эти изменения изменили мой мир. Верю, что они сыграют свою роль в моей будущей карьере. Все эти маленькие решения и жертвы, которые я приношу, кажутся мне важными шагами к успеху.

Я ни разу не мастурбировал в этом году — ни разу в 2025-м. Я не занимался сексом, не сидел в социальных сетях и не играл в азартные игры. Я бросил компьютерные игры, хотя раньше проводил за ними по два-три часа в день. И ещё решил бросить курить травку», — приводит слова О'Мэлли портал Middle Easy.