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Кормье ответил, с кем Махачев должен подраться в следующем бою. Это не Топурия

Кормье ответил, с кем Махачев должен подраться в следующем бою. Это не Топурия
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Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье ответил, с кем действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев должен подраться в следующем бою.

«Я искренне верю, что [Джастин] Гэтжи будет драться за пояс. Это будет Гэтжи, и нас будет ждать поединок Ислама с парнем, который широко известен фанатам. Джастин — следующий претендент, если быть честным с вами», — приводит слова Кормье портал BJ Penn.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе, Гэтжи победил единогласным решением судей представителя Азербайджана Рафаэля Физиева.

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