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«Он слабак». Андрей Орловский бросил вызов Джейку Полу

«Он слабак». Андрей Орловский бросил вызов Джейку Полу
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46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский бросил вызов известному американскому блогеру и боксёру Джейку Полу.

«Что я думаю насчёт поединка Джейка Пола с Майком Тайсоном? Честно говоря, это всё было подстроено. Джейк Пол победил Тайсона. Мой разум говорит мне, что это, чёрт возьми, невозможно. Джейк слабак. Он не вызывает страха. Давай подерёмся в промежуточном весе и проведём поединок. Скажите ему об этом», — приводит слова Андрея Орловского портал BJ Penn.

Ранее скандально известный боец ММА россиянин Вячеслав Дацик бросил вызов Андрею Орловскому.

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