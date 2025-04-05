«Он слабак». Андрей Орловский бросил вызов Джейку Полу

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский бросил вызов известному американскому блогеру и боксёру Джейку Полу.

«Что я думаю насчёт поединка Джейка Пола с Майком Тайсоном? Честно говоря, это всё было подстроено. Джейк Пол победил Тайсона. Мой разум говорит мне, что это, чёрт возьми, невозможно. Джейк слабак. Он не вызывает страха. Давай подерёмся в промежуточном весе и проведём поединок. Скажите ему об этом», — приводит слова Андрея Орловского портал BJ Penn.

Ранее скандально известный боец ММА россиянин Вячеслав Дацик бросил вызов Андрею Орловскому.