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«Его не любят ирландцы, это смешно». Кормье — о желании Макгрегора стать президентом

«Его не любят ирландцы, это смешно». Кормье — о желании Макгрегора стать президентом
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Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье поделился мнением о том, что известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор хочет участвовать в выборах президента Ирландии.

«Макгрегор эпохи 2015-2017 годов рвался к величию. Но сейчас с Конором покончено. А сейчас этот парень нацелен уйти в политику. Чёрт, на мой взгляд, ирландцы даже не любят его. Все, с кем я говорю об этом, говорят: «Мужик, я не выношу его». Но Конор, похоже, чувствует, что у него достаточно поддержки, чтобы стать политиком. Это всё равно смешно», — приводит слова Макгрегора портал MMAJunkie.

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