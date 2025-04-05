Бивол перечислил боксёров, с которыми хотел бы подраться
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол перечислил соперников, с которыми хотел бы подраться в будущем.
«Слушайте, масса соперников. Тот же Бенавидес есть, тот же обязательный претендент от IBF [Михаэль Айферт], который был обязательным претендентом ещё у Бетербиева. Он на очереди, даже раньше Бенавидеса. Есть первый тяжёлый вес – можно повыше подняться. Тот же Сауль Альварес на будущее – он вроде заявляет, что хочет боксировать. На самом деле сейчас ворота открыты, намного больше дорог в разные стороны. И это очень здорово», – сказал Бивол в интервью на YouTube-канале Exclusive KG.
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