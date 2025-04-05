Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол перечислил боксёров, с которыми хотел бы подраться

Бивол перечислил боксёров, с которыми хотел бы подраться
Комментарии

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол перечислил соперников, с которыми хотел бы подраться в будущем.

«Слушайте, масса соперников. Тот же Бенавидес есть, тот же обязательный претендент от IBF [Михаэль Айферт], который был обязательным претендентом ещё у Бетербиева. Он на очереди, даже раньше Бенавидеса. Есть первый тяжёлый вес – можно повыше подняться. Тот же Сауль Альварес на будущее – он вроде заявляет, что хочет боксировать. На самом деле сейчас ворота открыты, намного больше дорог в разные стороны. И это очень здорово», – сказал Бивол в интервью на YouTube-канале Exclusive KG.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android