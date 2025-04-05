Бивол рассказал, за счёт чего победил Бетербиева

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, за счёт чего победил соотечественника Артура Бетербиева в реванше, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Дмитрий взял верх решением большинства судей.

«Второй был намного лучше. Опыт первого боя помог. Мы более сфокусированы были на определённых элементах. Тренировали не так обширно, всё подряд, а более узко. Мне не нравилось, что я проиграл, мне хотелось этого пояса, хотелось исправить всё, что я сделал. Даже не из-за поясов — а доказать самому себе, что могу быть лучше. И в то же время мне было как-то легче, чем в первом бою. Эмоционально. Не было сильной ответственности, меньше её было. И всё получилось так», – сказал Бивол в интервью на YouTube-канале Exclusive KG.