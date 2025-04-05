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Бивол сравнил Овечкина с Мохаммедом Али

Бивол сравнил Овечкина с Мохаммедом Али
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол сравнил 39-летнего капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с легендарным американским боксёром Мохаммедом Али.

«Александр где-то рядом с Мохаммедом Али. В профессиональном боксе был такой боец — Рокки Марчиано, у которого 50 побед и 0 поражений. Если говорить о цифрах, то вот у него самый идеальный рекорд. Наверное, Гретцки можно сравнить с ним.

Мохаммед Али является легендой не только благодаря своим качествам на ринге, но и благодаря своему характеру, духу, преодолению трудностей – терял титулы и завоёвывал их вновь, побеждал, когда считался андердогом. В хоккее не знаю, кого можно сравнить по таким характеристикам. По цифрам же получается, что сопоставимы Рокки Марчиано и Гретцки – у обоих идеальные рекорды. Овечкина можно сравнить из действующих боксёров с Мейвезером, так как Флойд близок к Марчиано так же, как Александр к Гретцки», – приводит слова Бивола издание «Спорт-экспресс».

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