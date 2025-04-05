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Владислав Туйнов нокаутировал Сабри Бен Хениа в дебютном поединке в BKFC за 26 секунд

Владислав Туйнов нокаутировал Сабри Бен Хениа в дебютном поединке в BKFC за 26 секунд
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Российский кикбоксёр Владислав Туйнов нокаутировал Сабри Бен Хениа в первом раунде за 26 секунд в дебютном поединке на турнире Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), который проходит в Дубае (ОАЭ).

Туйнову 27 лет. В качестве профессионального кикбоксёра он выступал с 2008 по 2022 года. За это время Владислав одержал 44 победы (13 КО/ТКО) и потерпел пять поражений (1 КО). Является мастером спорта международного класса по кикбоксингу.

В боях на голых кулаках Владислав дебютировал в 2021 году в российской организации Top Dog. К настоящему моменту его рекорд в данной дисциплине — три победы и одна ничья.

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